بلينكن: أمريكا غاضبة بسبب الهجوم الصاروخي في العراق

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة "غاضبة" بسبب هجوم صاروخي وقع مساء الاثنين في منطقة كردستان العراق.

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وأضاف بلينكن في بيان له: "تواصلت مع رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور برزاني لمناقشة الواقعة، والتعهد بدعمنا لجميع الجهود المبذولة للتحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها".

وأفادت تقارير أولية بأن سقوط قذائف هاون في محيط مطار أربيل الدولي أسفر عن مقتل متعاقد مدني، وإصابة 6 آخرين بينهم جندي أمريكي.

المصدر: "رويترز"