 
مباشر

العراق.. مقتل شخص وإصابة 6 آخرين بينهم جندي أمريكي في أربيل

أخبار العالم العربي

العراق.. مقتل شخص وإصابة 6 آخرين بينهم جندي أمريكي في أربيل
RT
العراق.. مقتل شخص وإصابة 6 آخرين بينهم جندي أمريكي في أربيل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ps5v

قال المتحدث باسم التحالف الدولي العقيد واين ماروتو، إن التقارير الأولية عن نيران غير مباشرة على قوات التحالف في أربيل، تفيد بمقتل متعاقد مدني واحد وإصابة 6 آخرين بينهم جندي أمريكي.

وأضاف أنه سيكشف عن المزيد من التفاصيل لاحقا.

إقرأ المزيد
العراق.. فيديو للحظة سقوط صاروخ في أحد شوارع أربيل
العراق.. فيديو للحظة سقوط صاروخ في أحد شوارع أربيل

وأفاد مراسل RT بأن أحد جرحى القصف الصاروخي في أربيل فارق الحياة متأثرا بجروحه بعد نقله إلى المستشفى، مشيرا إلى أنه من أهالي محافظة الأنبار.

وكان مراسلنا في العراق قد أفاد بسقوط قذائف هاون في محيط مطار أربيل الدولي بإقليم كردستان العراق.

وأضاف أن ثلاث قذائف هاون سقطت ضمن محيط مطار أربيل الدولي، فيما شهدت المنطقة انتشارا أمنيا كثيفا وقطعا لبعض الطرقات في المنطقة المحيطة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا