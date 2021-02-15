العراق.. مقتل شخص وإصابة 6 آخرين بينهم جندي أمريكي في أربيل

قال المتحدث باسم التحالف الدولي العقيد واين ماروتو، إن التقارير الأولية عن نيران غير مباشرة على قوات التحالف في أربيل، تفيد بمقتل متعاقد مدني واحد وإصابة 6 آخرين بينهم جندي أمريكي.

وأضاف أنه سيكشف عن المزيد من التفاصيل لاحقا.

Initial reports that Indirect Fire landed on Coalition Forces in Erbil tonight. There was 1 civilian contractor killed, 5 civilian contractors injured and 1 US service member injured. More information to follow. — OIR Spokesman Col. Wayne Marotto (@OIRSpox) February 15, 2021

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وأفاد مراسل RT بأن أحد جرحى القصف الصاروخي في أربيل فارق الحياة متأثرا بجروحه بعد نقله إلى المستشفى، مشيرا إلى أنه من أهالي محافظة الأنبار.

وكان مراسلنا في العراق قد أفاد بسقوط قذائف هاون في محيط مطار أربيل الدولي بإقليم كردستان العراق.

وأضاف أن ثلاث قذائف هاون سقطت ضمن محيط مطار أربيل الدولي، فيما شهدت المنطقة انتشارا أمنيا كثيفا وقطعا لبعض الطرقات في المنطقة المحيطة.

المصدر: RT