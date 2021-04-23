مصر.. كاميرا ترصد اعتداء موظف أمن بنادي طنطا على طفل (فيديو)

رصدت كاميرا المراقبة اعتداء موظف أمن بنادي طنطا في محافظة الغربية المصرية على طفل طرحه أرضا وداسه بقدميه.

وأصدر المحاسب أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة في الغربية يوم الجمعة توجيهاته إلي مساعديه للتحقيق في واقعة سحل طفل في العقد الثاني من عمره ومنعه من دخول أبواب نادي طنطا الرياضي من جهه الأمن الإداري بالنادي.

وفي المقابل كشف ياسر المنشاوي عضو مجلس إدارة نادي طنطا الرياضي، أنه فور مشاهدة الفيديو رفع الأمر لمجلس الإدارة خلال الساعات الجارية.

كما أوضح أن مجلس إدارة النادي سيصدر بيانا عاجلا حول الواقعة والإجراءات التي ستتخذ حيال موظف الأمن خلال الفترة المقبلة.

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية