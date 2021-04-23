مصر.. وزارة الصحة تصدر بيانا بعد أنباء تدهور الوضع الوبائي في أكبر محافظات الصعيد

نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، بيانا للرد على ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تدهور الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد بمحافظة سوهاج.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة المصرية خالد، أن وزيرة الصحة هالة زايد، تابعت معدل انتشار فيروس كورونا في محافظة سوهاج على مدار الأسبوع الحالي، ونسب الإصابات والوفيات ومعدلات الشفاء، وتردد حالات الاشتباه على المستشفيات.

وأضاف مجاهد، "أنه يتم استقبال حالات فيروس كورونا بـ 17 مستشفى على مستوى المحافظة بطاقة سريرية 1551 سريرا داخليا وعناية مركزة، و53 جهاز تنفس صناعي، وذلك بعد أن تم التوسع في المستشفيات التي تستقبل مرضى فيروس كورونا بالمحافظة"، موضحا أن مرضى فيروس كورونا المتواجدين بالمستشفيات بمحافظة سوهاج ويتلقون الرعاية الطبية يبلغ عددهم 414 مريضا، مؤكدا توافر 950 سريرا داخيا و70سرير عناية مركزة و18 جهاز تنفس صناعي شاغرة بالمستشفيات في محافظة سوهاج لاستقبال مرضى فيروس كورونا.

ولفت إلى توافر الأكسجين الطبى بجميع المستشفيات في محافظة سوهاج بإجمالى سعة 47 ألفًا و890 لترا من الأكسجين بتنكات المستشفيات و1347 أسطوانة أكسجين، ويتم التوريد العاجل باستمرار بالتنسيق مع غرفة الإمداد المركزية بالوزارة، كما أكد توافر مخزون كاف من المستلزمات الطبية والوقائية بجميع المستشفيات.

وأكد مجاهد، أنه تم إرسال إمداد طبى عاجل إلى محافظة سوهاج خلال الأسبوع الجاري، لزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات بناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، موضحا أن "الإمدادات شملت (200 أسطوانة أكسجين، و20 جهاز مونيتور، و12 جهاز تنفس صناعي، 20 مركز أكسجين) بالإضافة إلى تانك أكسجين طبى سعته 11 ألف لتر".

المصدر: RT