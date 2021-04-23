مصر تسجل 872 إصابة و48 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية الخميس، تسجيل 872 إصابة و48 وفاة جديدة بفيروس كورونا مقارنة بأمس الأربعاء، حيث أعلن عن 861 إصابة و46 وفاة.

وأشار المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 219774 منها 165348 تم شفاؤها، و12914 حالة وفاة.

وعلى صعيد مكافحة الفيروس في مصر، أكد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة في بيان أصدره الخميس، أن موسكو أبرمت عقدا مع شركة "Minapharm" المصرية للأدوية وشركة "ProBioGen" التابعة لها ومقرها في ألمانيا، يقضي بإنتاج أكثر من 40 مليون جرعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" في مصر سنويا في المرحلة الأولى.

وأشار البيان إلى أن "الطرفين ينويان إطلاق عملية نقل التقنية في المستقبل القريب من أجل الشروع في إنتاج اللقاح الروسي في مصانع الشركة المصرية بالقاهرة اعتبارا من الربع الثالث من العام الجاري".

المصدر: RT + "المصريون"