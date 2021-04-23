اغتيال هايس الجريان بعد مشاركته في اجتماع لوجهاء القامشلي بسوريا
AFP Delil SOULEIMAN
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q8x1
أفاد مراسلنا بأن هايس الجريان من عشيرة بني سبعة قتل بإطلاق نار بعد مشاركته في اجتماع لأعيان القامشلي من الشيوخ والوجهاء، شمال شرقي سوريا.
وبحث الاجتماع مبادرة لوقف الاشتباكات الدائرة في المدينة بين قوات "الأسايش" وقوات "الدفاع الوطني السوري".
وحسب وكالة "رووداو"، فإن الجريان قتل "برصاص قناص يعتقد أنه تابع للدفاع الوطني" في منطقة الحزام الجنوني.
وفي وقت سابق، تجددت الاشتباكات بين "الدفاع الوطني" وقوات "الأسايش" بشمال شرقي سوريا بعد توقفها ليوم واحد تقريبا.
المصدر: RT، وكالات