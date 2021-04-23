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اغتيال هايس الجريان بعد مشاركته في اجتماع لوجهاء القامشلي بسوريا

أخبار العالم العربي

اغتيال هايس الجريان بعد مشاركته في اجتماع لوجهاء القامشلي بسوريا
AFP Delil SOULEIMAN
قوات "الأسايش" في مدينة القامشلي بشمال شرقي سوريا
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أفاد مراسلنا بأن هايس الجريان من عشيرة بني سبعة قتل بإطلاق نار بعد مشاركته في اجتماع لأعيان القامشلي من الشيوخ والوجهاء، شمال شرقي سوريا.

وبحث الاجتماع مبادرة لوقف الاشتباكات الدائرة في المدينة بين قوات "الأسايش" وقوات "الدفاع الوطني السوري".

وحسب وكالة "رووداو"، فإن الجريان قتل "برصاص قناص يعتقد أنه تابع للدفاع الوطني" في منطقة الحزام الجنوني.

وفي وقت سابق، تجددت الاشتباكات بين "الدفاع الوطني" وقوات "الأسايش" بشمال شرقي سوريا بعد توقفها ليوم واحد تقريبا.

المصدر: RT، وكالات

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