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المغرب يسجل 600 إصابة و7 وفيات جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

المغرب يسجل 600 إصابة و7 وفيات جديدة بكورونا
Reuters SHEREEN TALAAT
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أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 600 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس، انخفاضا من 699 الأربعاء.

وسجلت الوزارة المغربية أيضا 7 وفيات جديدة جراء الفيروس، انخفاضا من 10 وفيات قبل يوم.

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المغرب يسجل 10 وفيات ونحو 700 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في المغرب منذ بدء انتشار الوباء إلى 507 آلاف و938 حالة، والعدد الإجمالي للوفيات إلى 8976 حالة.

وتعافت 520 حالة من الفيروس يوم الخميس، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 493 ألفا و873 حالة.

المصدر: رويترز

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