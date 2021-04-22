المغرب يسجل 10 وفيات ونحو 700 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية يوم الأربعاء تسجيل 699 إصابة جديدة بفيروس كورونا، نزولا من 720 في اليوم السابق، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 507338 حالة.

كما سجلت الوزارة 10 وفيات، ارتفاعا من 7 يوم الثلاثاء، ليصل مجموع الوفيات في البلاد إلى 8969.

وتماثل 628 مريضا بالفيروس للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين من المرض إلى 493353 حالة.

وقررت الحكومة المغربية تمديد حالة الطوارئ حتى العاشر من مايو المقبل "بما يتلاءم مع الوضع الوبائي".

وكانت الحكومة قررت أيضا الإبقاء على حظر التجول الليلي خلال شهر رمضان، وذلك في إطار مساعيها لمكافحة السلالات الجديدة من الفيروس.

المصدر: RT