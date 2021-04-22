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وفاة الكاتب المصري الكبير مصطفى محرم بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة

الثقافة والفن

وفاة الكاتب المصري الكبير مصطفى محرم بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة
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أعلنت وسائل الإعلام المصرية وفاة الكاتب الكبير والسيناريست مصطفى محرم ، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة منذ أيام.

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ووفقا لموقع "الأهرام" من المقرر أن تعقد صلاة الجنازة على الكاتب الكبير بعد صلاة الظهر غدا من مسجد السيدة نفيسة.

ويعد السيناريست مصطفى محرم كاتب العديد من الأعمال المهم في الدراما المصرية والعربية مثل "عائلة الحاج متولي" و"العطار والسبع بنات، و"رد قلبي"، "مشوار امرأة"، "ريا وسكينة"، "الباطنية"، "زهرة وأزواجها الخمسة".

المصدر: الأهرام

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