وفاة مخرج مصري مشهور بفيروس كورونا

نعى مجلس نقابة الإعلاميين في مصر ببالغ الحزن والأسى المخرج يسري غرابة الذي وافته المنية بفيروس كورونا.

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وقال نقيب الإعلاميين إنة كان يتابع حالة الإعلامي والمخرج الكبير يسري غرابة بصفة مستمرة حيث كان يعالج من فيروس كورونا حتى شفي منه ولكن حالة الرئتين لم تكن مستقرة مما جعله يمكث في المستشفى لفترة طويلة حتى فاضت روحة الطاهرة إلى ربها.

أشار نقيب الإعلاميين، إن المخرج يسرى غرابة واحد من الجيل الثانى بعد جيل الرواد في التليفزيون، حيث بدأ رحلة عمله في ماسبيرو في الأمانة العامة حتى اكتشفته الراحلة الإذاعية آمال فهمي كمخرج، فعمل معها في برنامجها التليفزيوني الأول "لقاء الجماهير" ثم اختارته أماني ناشد ليخرج برنامجها الشهير"كاميرا 9" على مدار عامين ثم توالت الأعمال والبرامج ومن أشهرها "تحقيق" أوسكارنجوم وأرقام "ومواقف وطرائف" ويعتبر أول مخرج يعمل في تغطية مهرجانات دولية مثل القاهرة السينمائي والإسكندرية والمسرح التجريبي.

المصدر: المصري اليوم