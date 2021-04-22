"طيران الإمارات" تمدد تعليق رحلاتها من جنوب إفريقيا

أعلنت "طيران الإمارات" عن تمديد تعليق رحلاتها من جنوب إفريقيا إلى دبي حتى الـ30 من مايو المقبل، وذلك تماشيا مع توجيهات الحكومة في مكافحة فيروس كورونا.

وقالت الشركة: "ستبقى رحلات طيران الإمارات من جنوب أفريقيا معلّقة لغاية 30 مايو 2021، تبعا للتوجيهات الحكومية التي تحظر دخول المسافرين القادمين من جنوب إفريقيا إلى الإمارات".

وتابعت: "ستعمل رحلات الركاب اليومية إلى جوهانسبرج تحت الرقم EK763، ولكن ستبقى رحلات الركاب رقم EK 764 القادمة من جوهانسبرج معلّقة".

وأشارت إلى أنه لن يسمح للمسافرين الذين زاروا جنوب إفريقيا أو كانوا في رحلة متابعة عبرها خلال الـ14 يوما الماضية، بالسفر على متن أي رحلاتها المتجهة إلى دبي.

وقالت: "نعتذر عن أي إزعاج قد نكون سبّبناه لكم. يتعين على المسافرين المتأثرين بهذا الإجراء التواصل مع وكيل السفر أو مركز تواصلنا للاستفادة من خيارات إعادة الحجز".

وكانت طيران الإمارات أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستبقى رحلاتها من جنوب إفريقيا إلى دبي معلّقة حتى 30 أبريل 2021.

المصدر: "البيان"