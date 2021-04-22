حكومة دبي تنفي إصدار تصاريح لمزاولة المقامرة

نفى المكتب الإعلامي لحكومة دبي، الخميس، ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي حول إصدار تصاريح لبعض المنشآت في إمارة دبي لمزاولة نشاط المقامرة.

وأشار المكتب في تغريدة على "تويتر"، إلى أن الأمر "مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة".

المكتب الإعلامي لحكومة دبي: ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي حول إصدار تصاريح لبعض المنشآت في إمارة دبي لمزاولة نشاط المقامرة مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) April 22, 2021

ويعاقب القانون في الإمارات، بـ"الحبس وغرامة لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين كل من أنشأ أو أدار أو أشرف على موقع أو بث أو أرسل أو نشر، أو إعادة نشر مواد إباحية أو أنشطة قمار عبر الإنترنت، وكل ما من شأنه الإخلال بالآداب العامة".

وأصدرت محكمة الجنايات في دبي، مارس الماضي، حكما بحبس رجلين آسيويين لمدة 3 أشهر، لتنظيمهما لعبة قمار في الشارع العام، وأمرت بإبعادهما عن الدولة بعد قضاء مدة الحكم.

وقالت النيابة العامة في دبي حينها، إن "المتهمين، وأحدهما دخل الدولة بتأشيرة سياحة ولم يغادرها، أقدما على تنظيم لعبة قمار في أحد الطرق بمنطقة نخيل دبي بهدف الحصول على مكاسب مالية من المارة".

المصدر: "البيان" + "الإمارات اليوم"