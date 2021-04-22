وزيرة الإعلام اللبنانية تكشف تفاصيل ما حصل يوم انفجار مرفأ بيروت

وصفت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد نجد يوم انفجار مرفأ بيروت، بأنه "الأسوأ في عام 2020"، وتحدثت عن ذكرياتها في ذلك اليوم إذ كانت في مكتبها.

وقالت عبد الصمد إنها خلال لحظة الانفجار عادت إلى ذاكرتها اللحظة المشابهة التي ضربت بيروت عندما تم اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، نظرا لكونه بنفس القوة والحجم، حسب وصفها.

وأضافت الوزيرة اللبنانية في حديث خاص لمنصة RT Online أنها تواصلت مباشرة في تلك اللحظة مع وزير الداخلية اللبناني العميد محمد فهمي، حيث أخبرها بمصدر الانفجار المروع الذي راح ضحيته مئات القتلى والجرحى إضافة لأضرار مادية كبيرة.

عبد الصمد كشفت النقاب عن خفايا الاجتماع الذي تم عقده في مجلس الوزراء للوقوف على أسباب الانفجار، حيث تم في تلك الجلسة اتخاذ قرار بضرورة التوصل للحقيقة بأقرب وقت ممكن، من خلال تشكيل لجنة للتحقيق وإحالة الملف للمجلس العدلي، ومنحت مهلة 5 أيام لمعرفة التفاصيل.

وفي معرض إجابتها على سؤال حول الوضع السياسي والاجتماعي في لبنان، وصفت الأزمة التي تمر بها بلادها بأنها "مثل كرة الثلج التي تتزايد على كل الأصعدة كلما تأخر الحل"، داعية لإيجاد حل سياسي ما سينعكس بدوره على الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان، معربة عن تفاؤلها بالتغيير والوصول لوضع أفضل.

وحول مستقبلها السياسي ووجودها في الحكومة الجديدة، أعربت عبد الصمد عن استعدادها لخدمة بلادها في أي مكان تتواجد فيه، مشددة على أن قرار وجودها في أي تشكيل وزاري جديد لا يعود لها.