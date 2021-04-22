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جولة لرئيس كردستان العراق والسفير البريطاني بالدراجات الهوائية (فيديو)

أخبار العالم العربي

جولة لرئيس كردستان العراق والسفير البريطاني بالدراجات الهوائية (فيديو)
رئيس إقليم كردستان العراق والسفير البريطاني
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ظهر رئيس إقليم كردستان العراق، نيجرفان بارزاني، مع السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي، وهما في جولة بالدراجات الهوائية بمدينة أربيل عاصمة الإقليم.

ونشر هيكي على حسابه في "تويتر": " أقضي الكثير من وقتي في الطهي وتناول الطعام العراقي اللذيذ، لذلك كان من دواعي سروري الانضمام لبارزاني وركوب الدراجات الهوائية لحرق بعض السعرات الحرارية".

وأضاف: "من الرائع أن نسمع عن أفكار الرئيس للدفاع عن المرأة ودعم الحياة الصحية".

 

المصدر: RT

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