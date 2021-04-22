جولة لرئيس كردستان العراق والسفير البريطاني بالدراجات الهوائية (فيديو)

ظهر رئيس إقليم كردستان العراق، نيجرفان بارزاني، مع السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي، وهما في جولة بالدراجات الهوائية بمدينة أربيل عاصمة الإقليم.

ونشر هيكي على حسابه في "تويتر": " أقضي الكثير من وقتي في الطهي وتناول الطعام العراقي اللذيذ، لذلك كان من دواعي سروري الانضمام لبارزاني وركوب الدراجات الهوائية لحرق بعض السعرات الحرارية".

وأضاف: "من الرائع أن نسمع عن أفكار الرئيس للدفاع عن المرأة ودعم الحياة الصحية".

المصدر: RT