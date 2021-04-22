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الأردن.. 4 تهم لـ45 شخصا في قضية "أحداث 24 مارس"

أخبار العالم العربي

الأردن.. 4 تهم لـ45 شخصا في قضية
Reuters Muhammad Hamed
عمان
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استمعت محكمة بداية عمان اليوم الخميس لشاهد النيابة العامة في ثاني جلساتها للنظر في قضية "أحداث 24 مارس" والتي يحاكم بها 45 شخصا.

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وأسندت المحكمة تهم مخالفة أمر الدفاع رقم 22 وإقلاق الراحة العامة والتجمهر غير المشروع وإحداث الشغب للمتهمين في القضية.

واعتقلت السلطات الأمنية الأردنية عشرات المتظاهرين الذين شاركوا الشهر الماضي في الاعتصامات التي دعت إليها "حركة 24 آذار" في العاصمة عمان وعدد من المحافظات.

المصدر: وسائل إعلام أردنية

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