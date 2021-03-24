الأردن.. الأمن يمنع اعتصامات "24 آذار" ويشن حملة اعتقالات (فيديو)

اعتقلت السلطات الأمنية الأردنية عشرات المتظاهرين الذين شاركوا في الاعتصامات التي دعت إليها "حركة 24 آذار" في العاصمة عمان وعدد من المحافظات.

وبحسب الناشطين فإن "قوات الأمن منعتهم من الوصول إلى أماكن الاعتصام المقررة، واعتقلت العديد من المشاركين وخصوصا في منطقة ميدان جمال عبد الناصر (دوار الداخلية) بقلب العاصمة عمان، وفي محافظتي إربد والمفرق بعد فض فعالياتهم".

وشهدت المناطق التي دعي للاعتصام فيها انتشارا أمنيا مكثفا سبق موعده بساعات، حيث تم إغلاق العديد من الطرق المؤدية إلى أماكن التجمع، ومنع أي شخص من الوصول لموقع اعتصام "#٢٤آذار" بمدينة اربد.

المصدر: "إرم نيوز"