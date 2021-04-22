إسرائيل تصادق على ضم 147 دونما من أراضي بيت لحم

أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية، الخميس، بأن السلطات الإسرائيلية، صادقت على "قرار بالاستيلاء على 147 دونما من أراضي غرب بيت لحم".

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وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، إن "الأراضي التي استولى عليها الاحتلال تقع في الحوض (3) من منطقة "ظهر المترسبة" من أراضي بلدة نحالين، وحوض طبيعي رقم (5) من منطقتي "خلة السراويل"، وشعب البيش" في قرية حوسان".

وكانت البلدة القديمة بالقدس شهدت أمس الأربعاء مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وشبان فلسطينيين.

وأظهر فيديو من المكان اشتباك مجموعة من الشبان اليهود والعرب.

المصدر: وفا