إسرائيل تمنع خطيب المسجد الأقصى من السفر لمدة 4 أشهر

أصدرت السلطات الإسرائيلية قرارا يمنع خطيب المسجد الأقصى في القدس الشيخ عكرمة صبري من السفر خارج فلسطين لمدة 4 أشهر.

وأكدت مصادر مطلعة أن المخابرات الإسرائيلية سلمت الشيخ صبري قرارا يقضي بمنعه من السفر لمدة 4 أشهر.

وكان الشيخ صبري قد حذر في تصريحات له من "خطورة الوضع بالمسجد جراء استمرار اعتداءات قوات الاحتلال التي كان آخرها قطع أسلاك مكبرات الصوت خلال صلاة التراويح بأول أيام شهر رمضان ومنع دخول وجبات الإفطار للمصلين".

وأضاف أن "هذا الاعتداء ليس الأول ولن يكون الأخير"، موضحا أن "الاحتلال يستهدف الأقصى بوضع يده عليه وبسط نفوذه ولا يروق له أن يتواجد المسلمون في ساحات المسجد".

المصدر: "كل العرب"