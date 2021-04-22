تنسيق ليبي سوداني على أعلى مستوى بشأن الوضع في تشاد

اتفق رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، على أهمية التنسيق المستمر على أعلى مستوى حول الوضع في تشاد.

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وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، أن المنفي تبادل في اتصال هاتفي مع البرهان "وجهات النظر حول القضايا الإقليمية المختلفة ذات الاهتمام المشترك، مشددين على ضرورة مواصلة تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي حفاظا على السلم والأمن في المنطقة".

وأفيد بأن الطرفين اتفقا على "أهمية التواصل والتنسيق المستمر على أعلى مستوى بشأن الوضع في تشاد"، كما أعربا عن عزمهما مواصلة الجهود المشتركة بخصوص القضايا المصيرية.

وتبال رئيس المجلس الرئاسي الليبي ورئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني في هذه المكالمة الهاتفية أيضا "التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مؤكدين على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وأهمية تعزيزها".

وكان المنفي قد بحث في وقت سابق خلال اتصال هاتفي هاتفي مع رئيس النيجر محمد بازوم، الأوضاع الراهنة في تشاد، عقب مقتل الرئيس إدريس ديبي أثناء تفقده خطوط القتال الأمامية شمال البلاد.

وشدد رئيس المجلس الرئاسي ورئيس النيجر على ضرورة "اضطلاع الاتحاد الإفريقي بدوره لاتخاذ خطوات لتخفيف التوتر في المنطقة".

كما أكد الجانبان، حسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، على ضرورة التنسيق المشترك لإيجاد حلول للقضايا المصيرية المشتركة وضمان الاستقرار.

المصدر: المركز الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي