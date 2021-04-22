مصر.. شكري يسلم رئيس السنغال رسالة من السيسي

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري بالرئيس السنغالي ماكي سال، حاملا إليه رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك في إطار الجولة الإفريقية التي يقوم بها حاليا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ إن "الرسالة تناولت وضع ملف سد النهضة بجانب استعراض الموقف المصري من هذه القضية، أخذا في الاعتبار الدور السنغالي الرائد على المستوى القاري وعضويتها الحالية في هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي واختيارها لرئاسة الاتحاد العام المقبل".

وأضاف أن "شكري قدم عرضا لسال حول أهم ما دار في اجتماعات كينشاسا الأخيرة في 4 و5 أبريل الحالي".

وأشار إلى أن "شكري أكد أن مصر تحلت خلال الاجتماعات بإرادة سياسية للعمل على إطلاق مسار تفاوضي جاد يسفر عن اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحفظ حقوق ومصالح الدول الثلاث (مصر، السودان وإثيوبيا)".

وأضاف أن "شكري شدد على تطلع مصر إلى العمل مع مختلف الدول والأطراف المعنية من أجل حل هذه القضية على نحو يحول دون المساس بأمن واستقرار المنطقة".

المصدر: RT