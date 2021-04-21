الإصابات الجديدة بكورونا في السعودية فوق الألف لليوم الثاني

لليوم الثاني على التوالي، تجاوزت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في السعودية عتبة الألف، على خلفية زيادة المخاوف من ارتفاع وتيرة تفشي العدوى في المملكة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء عن تسجيل 1028 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 1070 إصابة في اليوم السابق)، مشيرة إلى أن معظم الإصابات الجديدة يتوزع بين منطقة الرياض (431 حالة)، ومنطقة مكة المكرمة (220 حالة) والمنطقة الشرقية (157 حالة).

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (1028) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (12) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (824) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (391,362) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/JsyfUHspOz — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) April 21, 2021

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" في المملكة خلال اليوم الأخير بواقع 12 حالة وفاة لليوم الثاني على التوالي، فيما تماثل 824 مريضا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في السعودية منذ بداية الجائحة 408038 إصابة مؤكدة، بما في ذلك 6858 حالة وفاة، و391362 حالة شفاء، و9818 حالة نشطة، منها 1145 مريضا في حالة حرجة.

المصدر: RT