مستشار السيسي يكشف عن أحد أسباب تزايد إصابات كورونا في مصر

كشف مستشار الرئيس المصري للصحة محمد عوض تاج الدين، أن الدولة رصدت زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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وأضاف تاج الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية قناة "الحدث اليوم"، أن هناك زيادة في عدد الحالات، مشيرا إلى ارتفاع الإصابات في بعض المحافظات وعلى رأسها القاهرة الكبرى، قائلا: "يجب التأكيد على التعامل مع المرض بشكل صارم، لأننا نرصد إصابة عائلات كاملة".

وتابع: "مثلا واحد ينزل يحضر إفطار أو أي تجمع ويرجع البيت ويصيب كبار السن اللي لاقينهم اتصابوا مخرجوش من البيت من سنة وشهرين، وده حصل لما حد زاره من أقاربه وهو حامل للفيروس وصاب العائلة كلها وهذا يتطلب الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة وشدة لتجنب انتشار الفيروس".

وأشار مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية إلى أنه حضر اجتماعا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي بجانب اجتماع أمس تم بين رئيس الوزراء واللجنة الطبية العليا لإدارة الأزمة، لافتا إلى أنه يتم تحليل الموقف بكل دقة ووضوح، وبناء عليه سيتم اتخاذ قرارات تتماشي مع الوضع الوبائي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية