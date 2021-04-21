الأردن.. نواب يطالبون بوقف قانون الدفاع وإلغاء حظر الجمعة

طالبت "كتلة العزم" النيابية في الأردن الحكومة، بإلغاء حظر يوم الجمعة، معتبرة أن آثار الحظر باتت تشكل خطرا على اقتصاد الدولة والحياة المعيشية للمواطنين.

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وقال النائب عبيد ياسين خلال جلسة تشريعية للنواب، اليوم الأربعاء، إنه "آن الأوان لإلغاء العمل بقانون الدفاع والعودة للحياة الطبيعية في الأردن".

وكانت الحكومة الأردنية قررت تحديد ساعات الحظر الجزئي في الأردن خلال شهر رمضان للحد من انتشار فيروس كورونا، لتصبح من الساعة السابعة مساء للأفراد، وحتى السادسة صباحا، فيما أصبح الحظر للمنشآت لتصبح من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا، فضلا عن الاستمرار بالحظر الشامل يوم الجمعة.

المصدر: "عمون"