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السودان يعرب عن قلقه من التطورات في تشاد ويدعو لوقف الاقتتال

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السودان يعرب عن قلقه من التطورات في تشاد ويدعو لوقف الاقتتال
Reuters ZB
نجامينا -تشاد-
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قالت وزارة الخارجية السودانية إن الخرطوم تتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث الجارية في تشاد، بعد وفاة رئيسها إدريس ديبي، داعية كل الأطراف للتهدئة ووقف الاقتتال.

وجاء في بيان الوزارة أن السودان "يتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث الجارية في تشاد ويدعو كافة الأطراف للتهدئة ووقف الاقتتال بما يضمن أمن واستقرار تشاد".

وأضاف البيان أن "وزارة الخارجية تتابع أوضاع الجالية السودانية عن طريق بعثتنا في نجامينا وتعمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة أفرادها".

وكانت القوات المسلحة التشادية أعلنت، الثلاثاء، وفاة الرئيس إدريس ديبي متأثرا بإصابة على الجبهة خلال مواجهات بين الجيش ومسلحين شمالي البلاد، بعد ساعات من الإعلان عن فوزه بولاية سادسة وفق نتائج أولية.

وبحسب بيان للجيش، فقد تم تشكيل مجلس عسكري انتقالي برئاسة محمد إدريس ديبي، نجل الرئيس الراحل، على أن يكون هناك انتقال للسلطة في غضون 18 شهرا.

المصدر: RT

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