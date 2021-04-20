مصر بصدد إصدار قرار بمعاملة الليبيين معاملة المصريين بالمستشفيات الحكومية

أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد أن بلادها ستصدر قرارا اليوم الأربعاء، يقضي بمعاملة الليبيين معاملة المصريين في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

وأضافت زايد في حديث متلفز أن "التعاون بين مصر وليبيا سيشهد طفرات في الفترات المقبلة".

وكان قد وقع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ونظيره الليبي عبد الحميد الدبيبة اليوم، على إحدى عشرة وثيقة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مختلفة.

ومن بين البروتوكولات التي تم توقيعها بروتوكول تعاون في قطاع الصحة ودعم قطاع الصحة في ليبيا، و إعادة هيكلة وزارة الصحة الليبية، وإيفاد بعثات وقوافل طبية مصرية للمساهمة في تخفيف أزمة نقص الكوادر الطبية، ومساعدة القطاع الطبي في ليبيا وتزويده بما يحتاج من أدوية وبروتوكولات علاج كورونا.

المصدر: RT