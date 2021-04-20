مدبولي يعلن عودة العمالة المصرية إلى ليبيا

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أنه من ضمن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع ليبيا هو تنظيم عودة العمالة المصرية إلى ليبيا للمساهمة في إعادة الإعمار والتنمية.

وفي مؤتمر صحفي، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، قال مدبولي إنه تم التوافق على أن تكون هذه العودة منظمة ومخططة في المجالات التي يطلبها الجانب الليبي.

وكان مدبولي أعلن في وقت سابق اليوم الثلاثاء، بدء استقبال مطار القاهرة الدولي للرحلات القادمة من كل المدن الليبية.

المصدر: المصري اليوم