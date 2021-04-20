القاهرة تعلن بدء استقبال الرحلات القادمة من كافة مدن ليبيا

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بدء استقبال مطار القاهرة الدولي للرحلات القادمة من كل المدن الليبية.

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وقال رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الليبي عبد الحميد الدبيبة: "نحن اليوم لدينا الفرصة لتوقيع عدد من مذكرات التفاهم، ووضع خطة واضحة لمذكرات التفاهم، وليس مجرد توقيع بروتوكولي، وسنضع الخطط التنفيذية لتنفيذ مذكرات التفاهم".

وتابع مدبولي: "أنا سعيد جدا لوجودي في ليبيا، وأنقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه لليبيا قيادة وشعبا، ومحمل برسالة من الرئيس السيسي للشعب الليبي أن مصر تقدم الدعم الكامل لليبيا، وهذه أول زيارة لرئيس حكومة مصري للأراضي الليبية ونعبر فيها عن دعمنا الكامل لليبيا".



وأضاف: "أؤكد تماما أن وجودي هنا لإعطاء رسالة دعم لليبيا، ودعمها في مسار النماء والتقدم، ونحن حريصون على دعم كل المشروعات في كل بقاع ليبيا مع كل الوزراء المعنيين بالبنية التحتية، من وزير الاتصالات والنقل والبترول والطيران وغيرها، ونحن لا نتأخر عن أي طلبات للأشقاء في تنمية المشروعات، ومعي وزيرة الصحة ووزير التربية والتعليم والتعاون الدولي والقوى العاملة لمناقشة التنسيق الكامل والتعاون مع أشقائنا في ليبيا في العديد من المشروعات".

ووفقا لقناة ليبيا فقد أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن بدء استقبال مطار القاهرة للرحلات القادمة من كل المدن الليبية.

المصدر: RT + قناة "ليبيا"