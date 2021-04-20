مصر تعلن إنشاء جامعة جديدة في ليبيا

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أنه سيتم إنشاء جامعة مصرية في إحدى المدن الليبية التي ستختارها الحكومة الليبية.

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وأضاف رئيس وزراء مصر، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء ليبيا في العاصمة طرابلس، أن مصر ستساعد في إنشاء مستشفى في طرابلس، بجانب إرسال قوافل طبية إلى ليبيا لمساعدة الشعب الليبي.

وتابع رئيس وزراء مصر: "زيارة اليوم هي زيارة تاريخية بكل المقاييس وتساهم في تعزيز العلاقات القوية والطيبة بين البلدين التي تدوم لقيام الساعة، حيث إن مصر هي عمق لليبيا وليبيا هي عمق لمصر، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ازدهار في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الشعبين ، بجانب تأكيد مصر على الدعم السياسي للحكومة الليبية".

وأضاف مصطفى مدبولي: "مصر كلها تقف بجانب ليبيا لتنفيذ خارطة الطريق في ليبيا ، موجها حديثه لرئيس وزراء ليبيا قائلا: نشكركم على كرم الضيافة والاستقبال".

المصدر: "اليوم السابع"