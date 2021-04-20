السيسي يعلق على مقتل رئيس تشاد على جبهة القتال

علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على مقتل رئيس تشاد إدريس ديبي، إثر إصابته على جبهة القتال خلال اشتباكات.

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ووفقا للمتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، قال السيسي: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن الشعب المصري، أتقدم بخالص التعازي إلى الشعب التشادي الشقيق ولكافة الأشقاء الأفارقة في وفاة الرئيس إدريس ديبي، الزعيم الوطني والحكيم الذي قدم الكثير إلى شعبه وبلاده، وبذل العطاء والجهد لخدمة القضايا الإفريقية في مواجهة التحديات المختلفة".

وتابع: "داعياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أسرته الصبر والسلوان، ومتمنياً كل السلام والتقدم للشعب التشادي الشقيق فيما هو قادم".

وكان التليفزيون التشادي قد أعلن مقتل الرئيس إدريس ديبي، إثر إصابته على جبهة القتال، حيث نقلت وسائل إعلام محلية، قولها: "مقتل الرئيس إدريس ديبي متأثرا بإصابته خلال اشتباكات".

وقال المتحدث الجنرال عزم برماندوا أغونا في بيان تلي عبر تلفزيون تشاد أن "رئيس الجمهورية إدريس ديبي إيتنو لفظ أنفاسه الأخيرة مدافعا عن وحدة وسلامة الأراضي في ساحة المعركة" مضيفا "نعلن ببالغ الأسى للشعب التشادي نبأ وفاة ماريشال تشاد اليوم الثلاثاء".

المصدر: RT