الأسد يصدر مرسوما بتسمية هزيمة حاكما للمركزي السوري

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما بتعيين محمد عصام هزيمة حاكما لمصرف سوريا المركزي.

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ويأتي المرسوم 126 الذي أصدره الأسد اليوم، بعد نحو أسبوع على مرسوم رئاسي قضى بإنهاء تعيين الحاكم السابق حازم قرفول.

ويشغل هزيمة منصب النائب الثاني لحاكم مصرف سوريا المركزي منذ نوفمبر عام 2018.

وهزيمة حاصل على دكتوراه في قانون الأعمال في التجارة الإلكترونية، وهو عضو في إدارة التشريع في وزارة العدل، وكان عضوا في مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.

وينحدر هزيمة من قرية جباتا الزيت في الجولان السوري المحتل.

وكان رئيس مجلس الوزراء السوري كلف هزيمة بمهام وصلاحيات الحاكم منذ إنهاء تعيين قرفول في 13 من الشهر الجاري، وذلك بوصفه نائبا للحاكم الذي يتم تعيينه وإنهاء تعيينه بمرسوم.

المصدر: RT