تونس..42 وفاة و1571 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 42 وفاة و1571 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 9825، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 287061.

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وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 66 وفاة و1514 إصابة بالفيروس.

المصدر: RT