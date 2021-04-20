 
مباشر

تونس..42 وفاة و1571 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

تونس..42 وفاة و1571 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters ANGUS MCDOWALL
فيروس كورونا في تونس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q84y

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 42 وفاة و1571 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 9825، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 287061.

إقرأ المزيد
مستشار في منظمة الصحة العالمية يحذر من انهيار المنظومة الصحية في تونس
مستشار في منظمة الصحة العالمية يحذر من انهيار المنظومة الصحية في تونس

وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 66 وفاة و1514 إصابة بالفيروس.

الأرقام الرئيسيّة المسجّلة بتاريخ 18 أفريل 2021 #كوفيد_19 🇹🇳

Posted by ‎Ministère de la santé وزارة الصحة‎ on Monday, April 19, 2021

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا