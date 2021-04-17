مستشار في منظمة الصحة العالمية يحذر من انهيار المنظومة الصحية في تونس

حذر المستشار لدى منظمة الصحة العالمية، سهيل العلويني، من انهيار المنظومة الصحية بتونس، في حال تواصل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، الذي يشهد منحا تصاعديا منذ أواخر مارس الماضي.

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وعبر العليوني في تصريح لوكالة "تونس إفريقيا" للأنباء، عن تخوفه من بلوغ أسرة الأوكسجين بمختلف المستشفيات طاقاتها القصوى جراء ارتفاع نسق الإصابات الذي وصفه بـ"الرهيب".

ولاحظ المتحدث الاكتظاظ في أقسام الطوارئ بمختلف المستشفيات العمومية جراء انتشار العدوى بالفيروس، خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغت أسرة الانعاش نسبة امتلاء تقدر بـ90 بالمئة.

وفي ما يتعلق بالسلالة البريطانية المتحورة، قال العلويني إنها "أخطر من السلالة الأولى المسجلة عبر دول العالم من حيث سرعة انتشارها والاضرار التي يمكن أن تلحقها بالجهاز التنفسي، والتي تفوق بدرجة أكبر السلالة الاولى، فضلا عن كونها تمس بنسب أكبر الكهول".

ودعا مستشار منظمة الصحة العالمية إلى مزيد من اتخاذ إجراءات صارمة وتطبيقها على أرض الواقع، مؤكدا ضرورة تطبيق البروتوكولات الصحية وتوعية المواطنين بالاجراءات الوقائية والتسريع بعملية التلقيح التي تعتبر أولوية قصوى.

يشار إلى أن وزارة الصحة التونسية كانت قد أكدت تسجيل 144 حالة إصابة بالسلالة البريطانية المتحورة لفيروس كورونا في 16 ولاية تونسية، وتم تصنيف 17 ولاية و95 منطقة بين مستوى "مرتفع" ومستوى "مرتفع للغاية" لانتشار الفيروس.

وقد سجلت تونس في 15 إبريل الجاري، 86 حالة وفاة جراء فيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات في تونس منذ ظهور الوباء إلى 9639 حالة وفاة، كما وسجلت في 14 أبريل الجاري 2649 اصابة جديدة بكورونا، وهي أعلى الاصابات اليومية في تونس منذ انتشار الفيروس قبل أكثر من سنة.

المصدر: موقع قناة "نسمة" التونسي