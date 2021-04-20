"الانتقالي الجنوبي" يرفض حكما بالموافقة على قرار الرئيس هادي تعيين نائب عام جديد

رفض المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن حكما قضائيا ينص على الموافقة على قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي تعيين أحمد الموساي نائبا عاما جديدا للجمهورية.

وقال علي عبد الله الكثيري، المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، في بيان إن "قرار ما يسمى برئيس مجلس القضاء الأعلى الذي أريد من خلاله شرعنة قرار تعيين ضابط أمني نائبا عاما لن يغير من حقيقة أن قرار التعيين المذكور مرفوض جملة وتفصيلا مثله مثل كل القرارات أحادية الجانب وغير المتوافق عليها التي اتخذتها رئاسة الشرعية اليمنية".

وأضاف: "نجدد موقفنا الذي أعلناه عقب صدور حزمة القرارات تلك والمتضمن رفضها وعدم تعاملنا معها ورفض كل ما يترتب عليها، بالانطلاق من أن مثل هذه القرارات أحادية الجانب تعد نسفا لروح ومضامين اتفاق الرياض."

وكان مجلس القضاء اليمني الأعلى وافق على تعيين الموساي نائبا عاما جديدا في القرار رقم 4 لسنة 2021.

المصدر: RT