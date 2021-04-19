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دياب: لبنان في خطر شديد واستنفذنا ما لدينا من إمكانات

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دياب: لبنان في خطر شديد واستنفذنا ما لدينا من إمكانات
Reuters
رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب
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قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب إن "لبنان في خطر شديد وأصبح من دون حبل أمان"، مؤكدا أنه تم استنفاذ "جميع الإمكانات".

وقال دياب في كلمة له من السفارة اللبنانية في قطر إن "وطننا يعبر نفقا مظلما، واللبنانيون يعانون من العتمة، عتمة لا تقتصر على الكهرباء، وإنما أيضا في لقمة العيش وفي ظروفهم الاجتماعية وفي مختلف يومياتهم".

وأضاف: "لقد بلغ لبنان حافة الانهيار الشامل، وللأسف، فإن تعقيدات ما زالت تحول دون تشكيل حكومة بعد نحو تسعة أشهر على استقالة حكومتنا".

وتوجه بنداء إلى الدول العربية قائلا: "لبنان في خطر شديد، ولم يعد يمكنه الانتظار، فلقد استنفدنا ما لدينا من إمكانات، وأصبح لبنان من دون حبل أمان".

وشدد على أن "لبنان يتوق إلى استعادة التضامن العربي لا الوقوف على خطوط تماس الخصومة والفراق بين العرب ودفع فواتيرهما. فلا استقرار ولا استقلال للعرب مجتمعين ومنفردين إلا بإعادة الاعتبار للتضامن العربي".

 

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"

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