وزيرة الصحة المصرية تبحث مع السفير الروسي سبل توفير لقاح "سبوتنيك V" ضد كورونا

التقت وزيرة الصحة والسكان المصرية هالة زايد، صباح اليوم الإثنين، بالسفير الروسي لدى مصر غيورغي بوريسينكو، لبحث سبل التعاون لتوفير لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

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وجرى اللقاء بحضور كل من محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، ونيفين النحاس، رئيسة الإدارة المركزية للدعم الفني ومديرة المكتب الفني لوزيرة الصحة والسكان.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، خالد مجاهد، أن الاجتماع تناول بحث فرص تصنيع اللقاح الروسي في مصر من خلال الشركات المصرية لضمان تلبية احتياجات مصر من اللقاحات وزيادة فرص الاستثمارات تمهيدًا للتصدير للدول الإفريقية.

وأشار مجاهد إلى سعي وزارة الصحة والسكان لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وأولوية توزيعها على المواطنين والعاملين بالقطاعات المختلفة في الدولة، لافتا إلى أن اللقاح الروسي "سبوتنيك V" حصل على موافقة هيئة الدواء المصرية بعد أن تم تقديم أوراق التسجيل الخاصة به، مضيفا أن اللقاح الروسي يعطى على جرعتين بينهما 21 يوما.

من جانبه أكد السفير الروسي لدى القاهرة دعم بلاده الكامل للتعاون مع مصر خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا، في إطار عمق وترابط العلاقات بين مصر وروسيا، مؤكدا سعيه لإسراع إنهاء إجراءات إرسال كميات من اللقاح الروسي إلى مصر.

ناصر حاتم

المصدر: RT