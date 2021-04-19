مصر تسجل 44 وفاة و850 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 44 وفاة و850 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان له، إن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 12738، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 216334 حالة.

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وأعلنت الوزارة في اليوم السابق عن تسجيل 41 وفاة و845 إصابة بالفيروس.

وقد أعلن أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب المصري، في 16 أبريل الحالي، أن المستشفيات الجامعية تشهد زيادة يومية في أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أن مصر تشهد حاليا الموجة الثالثة لفيروس كورونا.

المصدر: "رويترز" + RT