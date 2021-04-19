العراق.. سقوط قذائف هاون على ثكنة عسكرية في هيت بمحافظة الأنبار

أفادت قناة "السومرية" العراقية نقلا عن مصدر أمني، بسقوط قذائف هاون على ثكنة عسكرية في هيت بمحافظة الأنبار.

وقال المصدر للقناة إن "عددا من قذائف الهاون سقطت على ثكنة عسكرية تابعة للجيش العراقي ضمن منطقة سليجية في قضاء هيت".

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وكان مراسل RT في العراق، أفاد بتعرض قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين شمالي العراق إلى قصف بثلاثة صواريخ كاتيوشا مساء أمس الأحد.

وأشار إلى أن "جنديين عراقيين أصيبا بالقصف الذي طال القاعدة".

المصدر: "السومرية" + RT