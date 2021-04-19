 
مباشر

العراق.. سقوط قذائف هاون على ثكنة عسكرية في هيت بمحافظة الأنبار

أخبار العالم العربي

العراق.. سقوط قذائف هاون على ثكنة عسكرية في هيت بمحافظة الأنبار
Reuters
الجيش العراقي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q7w2

أفادت قناة "السومرية" العراقية نقلا عن مصدر أمني، بسقوط قذائف هاون على ثكنة عسكرية في هيت بمحافظة الأنبار.

وقال المصدر للقناة إن "عددا من قذائف الهاون سقطت على ثكنة عسكرية تابعة للجيش العراقي ضمن منطقة سليجية في قضاء هيت".

إقرأ المزيد
سقوط صاروخين في قضاء كفري شمالي العراق
سقوط صاروخين في قضاء كفري شمالي العراق

وكان مراسل RT في العراق، أفاد بتعرض قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين شمالي العراق إلى قصف بثلاثة صواريخ كاتيوشا مساء أمس الأحد.

وأشار إلى أن "جنديين عراقيين أصيبا بالقصف الذي طال القاعدة".

المصدر: "السومرية" + RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا