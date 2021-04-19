موريتانيا.. تعديل في أعمار المستهدفين بالتلقيح ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تعديل أعمار المستهدفين بالتلقيح، من فئتي المسنين والمصابين بأمراض مزمنة، وذلك بالتزامن مع دخول المرحلة الثانية من حملة التلقيح ضد فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في منشور لها إن "التعديل الجديد على أعمار المستهدفين سيكون خاصا بالمسنين من 70 سنة فما فوق، بدلا من 75 سنة سابقا، والمصابين بالأمراض المزمنة من 40 سنة فما فوق بدلا من 60 سنة سابقا".

وطلبت الوزارة من المستهدفين المذكورين أو من ينوب عنهم، اصطحاب نسخة ورقية من بطاقة التعريف الوطنية، بالنسبة للمسنين، ونسخة ورقية من بطاقة التعريف وإفادة موقعة من طرف أخصائي أو الطبيب الرئيس بمقاطعة السكن، بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة.

وبعد استكمال الأوراق المحددة، يطلب منهم التوجه إلى مركز الاستطباب أو المركز الصحي الأقرب إليهم ليسجلوا على القوائم المعتمدة، وتحدد لهم المواعيد التي سيتلقون فيها اللقاح.

المصدر: "صحراء ميديا"