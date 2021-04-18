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توجه عراقي لمنح جواز خاص للملقحين الراغبين بالسفر

أخبار العالم العربي

توجه عراقي لمنح جواز خاص للملقحين الراغبين بالسفر
جواز سفر افتراضي
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أعلن وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، اليوم الأحد، عن وجود توجه بمنح جواز خاص للذين تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا، الراغبين بالسفر خارج البلد.

وقال في تصريح صحفي: "هناك توجه لمنح جواز خاص للملقحين الراغبين بالسفر إلى أي دولة أخرى، وستبدأ الوزارة الأسبوع المقبل بالاعتماد على المنصة الإلكترونية للأشخاص المسجلين فيها".

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وأضاف، أن "المنصة ستعطي معلومات دقيقة عن المواطن الذي سيحصل على بطاقة خاصة".

وأشار الوزير العراقي إلى "عدم تسجيل أي مضاعفات للملقَحين، وأن اللقاحات المعتمدة جميعها آمنة ومقرة من منظمة الصحة العالمية".

ويتصدر العراق قائمة البلدان العربية باعتباره البلد الأكثر تسجيلا للإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

المصدر: "واع" + RT

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