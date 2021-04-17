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نشطاء عراقيون يطلقون حملة لحث المواطنين على أخذ لقاح كورونا

أخبار العالم العربي

نشطاء عراقيون يطلقون حملة لحث المواطنين على أخذ لقاح كورونا
بغداد
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أطلق نشطاء ومدونون في العراق حملة لحث المواطنين على أخذ لقاح ضد كورونا، بعد تصاعد أعداد الإصابات بالفيروس في البلاد، والتي وصلت لنحو 8 آلاف إصابة يوميا في الأسبوع الأخير.

ومنذ الليلة الماضية كتب المئات من النشطاء والمدونين هاشتاغ (اللقح ما مات) في إشارة إلى ضرورة الذهاب إلى المراكز الصحية وأخذ اللقاح الذي توفره الحكومة العراقية.

واقتبس عنوان الهاشتاك من المثل العراقي الذي يقول "الخلف ما مات"، أي أن الذي خلف وراءه ذرية لم يمت.

ومنذ ظهور الفيروس، بلغ مجموع الإصابات في العراق 964435 إصابة، بينما الوفيات وصلت إلى 14915 حالة وفاة.

ويوم أمس قالت خلية الأزمة الصحية في العراق إن "الأشخاص يمكنهم التخلص من ارتداء الكمامة فقط بعد تطعيم أكثر من 80% من السكان باللقاح المضاد لفيروس كورونا".

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ويتصدر العراق قائمة البلدان العربية باعتباره البلد الأكثر تسجيلا للإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

المصدر: RT

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