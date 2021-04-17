نشطاء عراقيون يطلقون حملة لحث المواطنين على أخذ لقاح كورونا
أطلق نشطاء ومدونون في العراق حملة لحث المواطنين على أخذ لقاح ضد كورونا، بعد تصاعد أعداد الإصابات بالفيروس في البلاد، والتي وصلت لنحو 8 آلاف إصابة يوميا في الأسبوع الأخير.
ومنذ الليلة الماضية كتب المئات من النشطاء والمدونين هاشتاغ (اللقح ما مات) في إشارة إلى ضرورة الذهاب إلى المراكز الصحية وأخذ اللقاح الذي توفره الحكومة العراقية.
واقتبس عنوان الهاشتاك من المثل العراقي الذي يقول "الخلف ما مات"، أي أن الذي خلف وراءه ذرية لم يمت.
نظام الحجز المسبق للتلقيح ضد فايروس كوفيد19— Yasser Eljuboori (@YasserEljuboori) April 16, 2021
سجل واحمي حياتك وحياة اهلنا واصدقائنا في #العراق#اللقح_ما_ماتhttps://t.co/otAVO2nYAE
ومنذ ظهور الفيروس، بلغ مجموع الإصابات في العراق 964435 إصابة، بينما الوفيات وصلت إلى 14915 حالة وفاة.
الشعب الوحيد بالعالم اللي خبص الكائنات لان اللقاح تأخر ، ولمن اجه اللقاح ما يقبل ياخذه !— ✪ علي فرحان ali farhan 🇮🇶 (@ali_alifarhan85) April 16, 2021
يا أخوان اخذوا اللقاح اذا مو علمودكم ، لخاطر اهلكم وناسكم واحبابكم ، وياريت تساعدون بنشر هذه الحملة التوعوية #اللقح_ما_مات
ويوم أمس قالت خلية الأزمة الصحية في العراق إن "الأشخاص يمكنهم التخلص من ارتداء الكمامة فقط بعد تطعيم أكثر من 80% من السكان باللقاح المضاد لفيروس كورونا".
الشعب الوحيد بالعالم اللي خبص الكائنات لان اللقاح تأخر ، ولمن اجه اللقاح ما يقبل ياخذه !— ✪ علي فرحان ali farhan 🇮🇶 (@ali_alifarhan85) April 16, 2021
يا أخوان اخذوا اللقاح اذا مو علمودكم ، لخاطر اهلكم وناسكم واحبابكم ، وياريت تساعدون بنشر هذه الحملة التوعوية #اللقح_ما_مات
ويتصدر العراق قائمة البلدان العربية باعتباره البلد الأكثر تسجيلا للإصابات والوفيات بفيروس كورونا.
صارلي شهرين ملقح و الحمدلله 🙏 اذا تكدر تلقح لا تنتظر #اللقح_ما_مات— Steven Nabil (@thestevennabil) April 16, 2021
المصدر: RT