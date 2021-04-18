السعودية.. ضبط 13 مصابا بكورونا خالفوا تعليمات الحجر الصحي

أكدت شرطة مكة المكرمة في السعودية، السبت، إلقاء القبض على 13 شخصا ثبتت إصابتهم بكورونا، بسبب مخالفتهم تعليمات الحجر الصحي.

وقال المتحدث الإعلامي للشرطة: "بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط 13 شخصا بمحافظتي جدة والطائف، لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا".

وأضاف: "الأمر يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة الجائحة، حيث اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة".

ونصت لائحة الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على "معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على عامين، أو بهما معا".

وشددت على أنه "في حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة".

المصدر: "سبق"