لحظة تفجير عجلة مفخخة كانت معدة لاستهداف القوات العراقية (فيديو)

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، يوم السبت، تفجير عجلة مفخخة كانت معدة لاستهداف القوات العراقية غربي البلاد.

وذكرت في بيان صحفي: "وفقا لمعلومات مؤكدة، تمكنت قوة من اللواء الرابع واستخبارات الفرقة الأولى ضمن قاطع عمليات الأنبار من تفجير عجلة مفخخة متروكة في مطار الطبعات الذي يقع غربي قاعدة H3 في محافظة الأنبار".

إقرأ المزيد

وأضافت، أن "هذه العجلة كانت معدة لاستهداف القطعات الأمنية هناك إلا أن قواتنا تمكنت من إحباط هذه المحاولة".

المصدر: RT