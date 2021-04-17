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تفجير بئري نفط بعبوتين ناسفتين بشمال العراق

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تفجير بئري نفط بعبوتين ناسفتين بشمال العراق
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أعلنت شركة نفط الشمال في العراق، اليوم السبت، تعرض بئرين نفطيين إلى عمل تخريبي "إرهابي" بتفجير عبوتين ناسفتين بشمال البلاد.

وذكرت في بيان صحفي، أن "التفجيرين حدثا قرب بئرين في حقل (باي حسن) بمحافظة كركوك".

وأضافت، أن حادث التفجير لم يسفر عن حدوث حرائق أو أضرار مادية أو بشرية، ولم يؤثر على العملية الانتاجية أو توقف ضخ النفط من الآبار.

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وأشارت إلى أن "هذه الهجمات لن توقف الجهود الوطنية في إدامة العملية الانتاجية دعما للاقتصاد الوطني".

 

 

المصدر: RT

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