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بغداد تدرس مع شركات أمريكية شراء حصة "أكسون موبيل" في حقل نفطي

مال وأعمال

بغداد تدرس مع شركات أمريكية شراء حصة
أرشيف
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أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، أنها بحثت مع شركات أمريكية شراء حصة شركة (أكسون موبيل) في حقل غرب القرنة -1 الواقع بجنوب العراق.

وذكرت الوزارة في بيان مقتصب، أنها "تدرس مع شركات أمريكية إمكانية شراء حصة شركة (أكسون موبيل) في حقل غرب القرنة -1 بمحافظة البصرة، أقصى جنوب البلاد".

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المصدر: RT

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