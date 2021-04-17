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عباس يهنئ الأسد بعيد الجلاء

أخبار العالم العربي

عباس يهنئ الأسد بعيد الجلاء
Reuters
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نظيره السوري بشار الأسد، بمناسبة الاحتفال بعيد الجلاء للجمهورية السورية.

وقال عباس في برقية التهنئة: "يسعدنا أن نتوجه لفخامتكم ومن خلالكم وللشعب السوري الشقيق، باسم دولة وشعب فلسطين، وبالأصالة عن نفسي، بتهانينا القلبية الحارة بمناسبة عيد الجلاء، الذي سطر فيه شعب سوريا البطولات وقدم تضحيات جسام للدفاع عن وطنه وشعبه".

وتمنى للعلاقات الأخوية القائمة بين الشعبين والبلدين بالتطور والنماء، ولسوريا وشعبها الخير والازدهار.

المصدر: "وفا" 

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