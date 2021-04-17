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تونس تغلق المدارس حتى نهاية أبريل لمواجهة الجائحة

أخبار العالم العربي

تونس تغلق المدارس حتى نهاية أبريل لمواجهة الجائحة
Reuters RR
تدابير احترازية ضد كورونا في تونس
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قالت المتحدثة باسم الحكومة التونسية حسناء بن سليمان، اليوم السبت، إن الحكومة قررت غلق المدارس حتى 30 أبريل لإبطاء التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد.

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وأضافت أنه تقرر حظر استخدام المركبات انطلاقا من الساعة السابعة مساء للحد من حركة المواطنين.

وأكدت المتحدثة باسم الحكومة أن هذا القرار يدخل حيز التنفيذ بداية من يوم غد الأحد 18 أبريل.

وتشهد تونس انتشارا متزايدا لفيروس كورونا المستجد، فيما ترجع السلطات ذلك لتفشي السلالة البريطانية شديدة العدوى.

وكانت وزارة الصحة التونسية أعلنت، أمس الجمعة، تسجيل 86 وفاة و2401 إصابة جديدة بالفيروس خلال اليوم الماضي، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 281777 والوفيات إلى 9639 حالة.

المصدر: RT

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