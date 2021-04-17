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أمير سعودي: ولي العهد يرزق بمولود جديد ويكشف عن الاسم الذي اختاره له

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أمير سعودي: ولي العهد يرزق بمولود جديد ويكشف عن الاسم الذي اختاره له
Reuters
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أعلن الأمير محمد بن سلطان آل سعود، اليوم السبت، بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد رزق بمولود جديد أسماه على اسم جده "عبدالعزيز".

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وجاء في تغريدة نشرها الأمير محمد بن سلطان عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "رزق سمو سيدي ولي العهد بمولود أسماه "عبدالعزيز" جعله الله من مواليد السعادة" تيمنا بمؤسس المملكة السعودية وجده الملك عبدالعزيز آل سعود.

المصدر: RT 

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