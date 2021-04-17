صحيفة تكشف سبب تأخر زيارة وفد إسرائيلي إلى المغرب

كشفت صحيفة "هيسبريس" المغربية نقلا عن مصادر أن تداعيات جائحة كورونا وانتشار السلالات المتحورة، أدت إلى تأخير زيارة وفد إسرائيلي إلى المغرب، كانت مرتقبة خلال شهر أبريل الجاري.

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وتهدف هذه الزيارة إلى وضع اللمسات الأخيرة بخصوص إطلاق خط جوي مباشر بين المغرب وإسرائيل، بحسب "هيسبرس".

وكان مسؤولون إسرائيليون ومغاربة قد توقعوا في تصريحات سابقة، أن يتم إطلاق الرحلات الجوية في شهر أبريل الجاري، لكن جرى تأجيل ذلك.

وحول ما إذا تم تحديد موعد جديد لإطلاق الرحلات الجوية، قال السفير ديفيد كوفرين، القائم بأعمال مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، في تصريح إن "هذا الأمر يرتبط أساسا بفتح الأجواء والتخفيف من قيود السفر المفروضة بسبب الوباء".

تجدر الإشارة إلى أن جائحة كورونا دفعت السلطات المغربية إلى تعليق الرحلات مع عشرات الدول من مختلف مناطق العالم، وذلك إلى غاية 21 مايو 2021، في حين يرتقب أن تشرع شركة الخطوط الملكية المغربية قريبا في إطلاق ثلاث رحلات أسبوعية على متن طائرات "دريملاينر" بين تل أبيب والدار البيضاء.

كما أعلنت شركات الطيران الإسرائيلية عزمها تشغيل خطوط منتظمة إلى المغرب في أسرع وقت ممكن.

المصدر: "هيسبريبس"