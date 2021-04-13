 
مباشر

مصدران: السودان يرسل أول وفد رسمي إلى إسرائيل الأسبوع المقبل

أخبار العالم العربي

مصدران: السودان يرسل أول وفد رسمي إلى إسرائيل الأسبوع المقبل
Reuters
الاحتجاجات في السودان - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q6eq

أكد مصدران مطلعان أن السودان يعتزم إرسال أول وفد رسمي إلى إسرائيل الأسبوع المقبل، تأكيدا للعلاقات الثنائية التي أقيمت بين البلدين العام الماضي بوساطة أمريكية.

وقال أحد المصدرين طالبا عدم نشر اسمه، إن "الوفد السوداني سيضم مسؤولين في الأمن والمخابرات".

وأضاف: "وقت الزيارة المقرر لها الأسبوع المقبل ينتظر الاتفاق عليه".

ولم يدل المتحدثان باسم الحكومتين السودانية والإسرائيلية بتعليق بعد.

وانضم السودان إلى الإمارات والبحرين والمغرب في الاتفاق على التحرك صوب تطبيع العلاقات مع إسرائيل عام 2020، عبر اتفاقات السلام التي عرفت بـ"الاتفاق الإبراهيمي" التي توسطت فيها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وتعهدت إدارة الرئيس الحالي جو بايدن باستمرارها.

وفي إجراء ذي صلة، وافقت الحكومة السودانية الأسبوع الماضي على إلغاء قانون المقاطعة لعام 1958، والذي يمنع إقامة علاقات دبلوماسية واقتصادية مع إسرائيل.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا