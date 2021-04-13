مصدران: السودان يرسل أول وفد رسمي إلى إسرائيل الأسبوع المقبل

أكد مصدران مطلعان أن السودان يعتزم إرسال أول وفد رسمي إلى إسرائيل الأسبوع المقبل، تأكيدا للعلاقات الثنائية التي أقيمت بين البلدين العام الماضي بوساطة أمريكية.

وقال أحد المصدرين طالبا عدم نشر اسمه، إن "الوفد السوداني سيضم مسؤولين في الأمن والمخابرات".

وأضاف: "وقت الزيارة المقرر لها الأسبوع المقبل ينتظر الاتفاق عليه".

ولم يدل المتحدثان باسم الحكومتين السودانية والإسرائيلية بتعليق بعد.

وانضم السودان إلى الإمارات والبحرين والمغرب في الاتفاق على التحرك صوب تطبيع العلاقات مع إسرائيل عام 2020، عبر اتفاقات السلام التي عرفت بـ"الاتفاق الإبراهيمي" التي توسطت فيها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وتعهدت إدارة الرئيس الحالي جو بايدن باستمرارها.

وفي إجراء ذي صلة، وافقت الحكومة السودانية الأسبوع الماضي على إلغاء قانون المقاطعة لعام 1958، والذي يمنع إقامة علاقات دبلوماسية واقتصادية مع إسرائيل.

المصدر: "رويترز"