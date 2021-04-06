الاستخبارات الإسرائيلية ترحب بإلغاء السودان قانون مقاطعة إسرائيل

رحب وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الثلاثاء، بتصويت مجلس الوزراء السوداني لصالح إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل لعام 1958.

وقال كوهين، الذي ترأس وفدا إسرائيليا مؤخرا إلى السودان إن "هذه خطوة مهمة وضرورية نحو توقيع اتفاق سلام بين البلدين"، مشيرا إلى أن "التعاون بين البلدين سيساعد إسرائيل والسودان ويسهم في الأمن والاستقرار الإقليميين".

وكان مجلس الوزراء السوداني أعلن في بيان إلغاء القانون، مؤكدا "موقف السودان الثابت تجاه إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين".

وقال إن "هذه الخطوة تتطلب موافقة الجلسة المشتركة لمجلس السيادة السوداني ومجلس الوزراء، الجهة التشريعية المؤقتة في السودان، كي تدخل حيز التنفيذ".

يذكر أن قانون مقاطعة إسرائيل في السودان كان يقوم على المقاطعة الشاملة لإسرائيل، من خلال حظره على أي شخص أن يعقد بذاته أو بالوساطة اتفاقا مع أي الهيئات أو الأشخاص المقيمين في إسرائيل، أو يعلم أنهم ينتمون بجنسيتهم إليها أو يعملون لحسابها. كما يجرم التعامل مع كل الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة فيها.

المصدر: "جيروزاليم بوست" + RT